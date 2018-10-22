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    الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى الحفاظ على معاهدة نووية بينهما

    02:56 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا والولايات المتحدة إلى الحفاظ على معاهدة نووية بينهما

    مايا كوسيانسيتش

    بروكسل- (د ب أ):

    حث الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين كلا من الولايات المتحدة وروسيا على الحفاظ على "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى"، ووصفها بأنها "حجر زاوية" لأمن أوروبا.

    وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي :"نعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا بحاجة إلى الاستمرار في الانخراط في حوار بناء للحفاظ على المعاهدة وضمان تنفيذها بشكل كامل ويمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أمر حتمي للأمن الأوروبي والعالمي".

    وأضافت: "نتوقع بالطبع أن يتعامل الاتحاد الروسي مع المخاوف المتعلقة بالتزامه بالمعاهدة بطريقة جوهرية وشفافة".

    وأشارت إلى أنه بفضل المعاهدة "التي ساهمت في إنهاء الحرب الباردة" تم تدمير نحو ثلاثة آلاف صاروخ برؤوس نووية وتقليدية.

    الاتحاد الأوروبي روسيا الولايات المتحدة معاهدة نووية

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