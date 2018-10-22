روسيا تحذر من تدابير مضادة في حال انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نووية

موسكو- (د ب أ):

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الانسحاب الأمريكي من "معاهدة القوات النووية متوسط المدى" سيجعل روسيا "تتخذ تدابير لضمان أمنها".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول إنه في حال قيام الولايات المتحدة بتطوير أسلحة نووية متوسطة المدى فإنه سيتعين على روسيا أن تحذو حذوها "لاستعادة التوازن".

وقال بيسكوف :"الكثير من الدول في آسيا ومناطق أخرى تقوم بتطوير أنظمة يمكن تعديلها إلى صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى، ورغم ذلك ظلت روسيا والولايات المتحدة دولتين رئيستين تقبلان مسؤولية الاستقرار والأمن العالمي".

ورفض بيسكوف الاتهامات بأن روسيا قد تكون انتهكت المعاهدة، وقال :"روسيا كانت ولا تزال ملتزمة ببنود المعاهدة". وشدد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يقول دائما إن انتهاك الاتفاقية سيؤدي إلى إلحاق ضرر بالأمن والاستقرار العالمي".