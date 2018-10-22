الحريري: الاتصالات مستمرة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

بيروت- (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم الإثنين أن الاتصالات مستمرة لتشكيل حكومة جديدة.

وقال الحريري، حسب مكتبه الإعلامي، إن الموضوع ليس مستحيلا كما يحاول البعض تصويره، لافتاً إلى أن "العقد في طريقها الى الحل".

وبشأن مطالبة النواب السنة من خارج كتلة المستقبل النيابية بتمثيلهم في الحكومة، قال الحريري " ليس هناك من عقدة سنية، ومن يريد أن يطالب بالتمثيل فهذا شانه، وفي نهاية المطاف سأبحث التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية، ونقطة على السطر".

وأضاف " لا أريد التكلم كثيراً على هذا الموضوع ولو كان هناك حزب كبير يطالب أن يتمثل في الحكومة أفهم ذلك، ولكن أن يصار إلى تجميع نواب لتشكيل كتلة ؟وفي أي حال هناك حوار ونأمل خيراً".

وعن موضوع وزارة العدل التي تطالب بها القوات اللبنانية أجاب الحريري :" برأيي الموضوع ليس موضوع حقائب وغيره، ولكن الأساس هو بتركيبة الحكومة وكيف ستكون وتوزيع الحصص، ونأمل أن تنجلي الأمور".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد كلّف الحريري بتشكيل حكومة جديدة في 24 مايو الماضي بعد تسميته من قبل 111نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.

ويسعى الحريري إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تضم معظم الأطراف السياسية الأساسيين، ويدعو الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة.