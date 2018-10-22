الشورى السعودي يرفض "تسييس" وفاة خاشقجي في قنصلية الرياض بإسطنبول

الرياض- (د ب أ):

رفض مجلس الشورى السعودي اليوم الاثنين" تسييس وفاة" المواطن جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في اسطنبول التركية في الثاني من الشهر الحالي، مؤكدا أن "ما حدث تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة".

وقال المجلس، في بيان تلاه الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري عقب الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن "ما حدث للمواطن جمال خاشقجي تصرف فردي ولا يمثل سياسة المملكة، ولا نهج مؤسساتها التي تقوم على أسس متينة، وأولها الالتزام بالأنظمة وحماية الأنفس والممتلكات والأعراض".

وشدد المجلس "على رفضه التام لأي تسييس لهذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على المملكة، ومحاولة النيل من سمعتها أو التشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها".

وأكد المجلس أن "المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها".

ونوه مجلس الشورى بـ "الأوامر والتوجيهات الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز إثر الحادث المؤسف، الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول التركية".

وأكد أن "هذه الأوامر والتوجيهات الملكية عكست مدى الاهتمام الكبير والحرص البالغ لقيادة هذه البلاد المباركة على تحري الحقيقة في هذا الحادث المؤسف بكل شفافية وعدل، وبما يضمن محاسبة المسؤولين عنها مهما علت مناصبهم، وأنه لا حصانة لكل من يخالف الأنظمة مستغلاً موقع مسؤوليته".