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    أمريكا تريد ترحيل مقاتلين من تنظيم داعش إلى بريطانيا

    12:40 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    أمريكا تريد ترحيل مقاتلين من تنظيم داعش إلى بريطانيا

    داعش

    )بي بي سي):

    دعا جنرال أمريكي الحكومة البريطانية إلى استعادة عدد من مواطنيها المحتجزين في سوريا بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش):

    وقال قائد قوة مهام العمليات الخاصة المشتركة الميجر جنرال باتريك روبرسون إنه يجب ترحيل هؤلاء المسلحين حتى في حال ما جردوا من الجنسية البريطانية.

    وشدد روبرسون على أن واشنطن تعمل على التأكد من أن المقاتلين الأجانب المحتجزين في سوريا سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

    وكانت الجماعات المسلحة السورية التي تدعمها واشنطن قد احتجزت ما يقرب من 700 من المسلحين الأجانب ممن تعود أصولهم إلى 40 دولة.

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    الحكومة البريطانية سوريا داعش باتريك روبرسون

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