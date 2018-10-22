إعدام 3 سعوديين قتلوا خمسة هنود في المنطقة الشرقية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، إعدام ثلاثة سعوديين في المنطقة الشرقية، بعد إدانتهم بقتل خمسة هنود بهدف السرقة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن "التحقيق مع المحكوم عليهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، الحكم بقتلهم تعزيراً".

وحسب الوزارة، أيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بحقهم اليوم بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.

وبذلك يرتفع عدد من تم إعدامهم في المملكة العربية السعودية- التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية في أحكامها- هذا العام إلى 100 شخص.