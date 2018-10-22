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    تايوان تفتح تحقيقا في حادث قطار خلّف 18 قتيلا

    12:32 م الإثنين 22 أكتوبر 2018
    تايوان تفتح تحقيقا في حادث قطار خلّف 18 قتيلا

    مشهد عام لموقع حادث قطار بويوما الفائق السرعة

    (أ ف ب):

    أعلنت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين، اليوم الاثنين، فتح تحقيق سريع في حادث خروج قطار عن مساره وانقلابه على طريق ساحلي يقصده السياح، ما خلّف 18 قتيلا في أسوأ حادث قطار في الجزيرة الآسيوية الصغيرة منذ أكثر من 25 عاما.

    وأصيب 187 شخصا في حادث خروج قطار بويوما الفائق السرعة عن مساره بالكامل وسقوطه بشكل متعرج على السكة في مقاطعة يلان في شمال شرق البلاد الأحد.

    وكان الأصغر من القتلى طفل عمره تسع سنوات وطالبان عمرهما 12 و13 عاما من مدرسة في مدينة تايتونغ التي كان يقصدها القطار المنكوب، على ما أعلنت وزارة النقل.

    وقالت تساي للصحفيين في موقع الحادث صباح الاثنين "الجميع قلقون بشان سبب الحادث وقد طالبت المدعين بتوضيح الموقف ... والسبب (وراءه) قريبا".

    وأفاد المدعي شيانغ جين يي أن فريق عمل ووحدات طب شرعي سيتحدد إذ كان خروج القطار عن السكة جاء بسبب "حادث أم خطأ بشري".

    وأعلنت السلطات الاثنين أنّها أنهت عملية البحث عن الضحايا في موقع الحادث، مؤكدة أنها لم تعثر على مزيد من الركاب داخل عربات القطار.

    وهذا أسوأ حادث قطار في تايوان منذ مقتل 30 شخصا في حادث تصادم قطارين في مايولي، فيما أسفر آخر حادث كبير في 2003 عن مقتل 17 شخصا حين سقط قطار في منحدر على جانب السكة الحديد.

    هذا المحتوى من

    AFP
    رئيسة تايوان حادث قطار تايوان مدينة تايتونغ

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