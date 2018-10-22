المشاركة في مناورات موسعة لحلف الأطلسي تكلف ألمانيا 90 مليون يورو

بروكسل- (د ب أ):

كشفت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مشاركة الجيش الألماني في المناورات الموسعة " منعطف ترايدنت" لحلف شمال الأطلسي "ناتو" يوم الخميس القادم، سوف تكلف دافعي الضرائب الألمان نحو 90 مليون يورو.

وأضافت المصادر لـ (د.ب.أ) أن نحو نصف هذه الأموال سوف يذهب إلى البلد المضيف النرويج، حيث يتعين الدفع هناك للتزود بالطعام وتوفير معسكرات، موضحة أنه من المخطط أن تذهب باقي الأموال إلى نقل الأفراد والمواد.

وبتنظيمه هذه المناورات، التي تعد الأكبر من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة، يعتزم حلف الأطلسي، إرسال إشارة ردع لروسيا، وتشمل المناورات التدريب أيضا على ما يسمى "حالة التحالف" التي يمكن استدعاؤها حال تعرض عضو به أو أكثر لأي عدوان خارجي. وبالتالي يتعين على الحلفاء الآخرين تقديم المساندة.

ويشارك في هذه المناورات نحو 50 ألف جندي، من بينهم نحو عشرة آلاف جندي من المانيا، سوف يتمركز ثمانية آلاف منهم في النرويج. ويعد الجيش الألماني بذلك ثاني أكبر مشارك بالقوات في هذه المناورات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.