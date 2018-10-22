الإعصار الخطير ويلا يقترب من المكسيك

(أ ف ب):

اشتد الإعصار ويلا إلى الفئة الرابعة الخطيرة الأحد قبالة ساحل المكسيك على المحيط الهادىء وفق توقعات مركز الرصد الأمريكي الذي حذر من أمطار غزيرة ورياح عاتية.

وساعة التقرير، كان الإعصار على بعد 340 كيلومترا جنوب وجنوب غرب كابو كورينتس ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 230 كلم في الساعة، وهو في طريقه باتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة تسعة كيلومترات في الساعة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن "الإعصار ويلا شديد الخطورة ويكتسب بسرعة مزيدا من القوة" مع توقع أن يشتد إلى عاصفة مهددة للحياة ترافقها رياح وأمطار فوق أجزاء من جنوب غرب وشمال وسط المكسيك ابتداء من الثلاثاء.

وقال المركز إن قوة الإعصار ستشتد الاثنين متوقعاً أن "يصبح ويلا إعصاراً خطيراً مع بلوغه ساحل المكسيك".

وأعلنت حكومة المكسيك حالة التأهب في مناطق ساحلية عدة.

في هذه الأثناء، تتجه العاصفة المدارية فيسنتي نحو جنوب وجنوب غرب المكسيك ترافقها رياح بسرعة 65 كيلومتراً في الساعة مع توقع أن تحمل "أمطاراً غزيرة وسيولاً".

ومنذ الخميس الماضي، شهدت ولاية واكساكا الجنوبية سيولاً وانهيارات جراء الأمطار الغزيرة التي قالت السلطات أنها خلفت 11 قتيلا.