نيابة اسطنبول تواصل الاستماع لإفادات موظفين في القنصلية السعودية على خلفية قضية خاشقجي

إسطنبول- (د ب أ):

تواصل النيابة العامة في مدينة اسطنبول التركية الاستماع لإفادات موظفين عاملين في القنصلية السعودية بالمدينة، وذلك في إطار التحقيق في واقعة مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فقد استدعت النيابة العامة 22 موظفا تركيا وأجنبيا، للقصر العدلي باسطنبول بصفتهم شهودا، للاستماع لإفاداتهم.

ويستمع لإفادات الشهود عدد من النواب العامّين في مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة.

واستمعت النيابة التركية الأسبوع الماضي لإفادات 23 شخصا من العاملين والموظفين في القنصلية.

كانت السعودية أقرت مطلع الأسبوع بـ"وفاة" خاشقجي في قنصليتها باسطنبول إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع مسؤولين سعوديين كانوا توجهوا إلى القنصلية للتفاوض معه "بعد ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد". وأعلنت النيابة العامة السعودية أنه تم توقيف 18 شخصا على صلة بالقضية، جميعهم من الجنسية السعودية.