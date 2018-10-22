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    بدء اجتماع الكوريتين والأمم المتحدة لبحث إجراءات نزع السلاح النووي

    08:30 ص الإثنين 22 أكتوبر 2018
    بدء اجتماع الكوريتين والأمم المتحدة لبحث إجراءات نزع السلاح النووي

    رئيسا كوريا الشمالية كيم جونج أون وكوريا الجنوبية

    سول - (أ ش أ):

    قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن الدورة الثانية للاجتماع الاستشاري الثلاثي بين الكوريتين وقيادة قوات الأمم المتحدة بدأت صباح اليوم، في دار الحرية في الجانب الجنوبي من قرية الهدنة "بانمونجوم" من أجل مناقشة إجراءات محددة لنزع السلاح النووي في المنطقة الأمنية المشتركة.

    وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - "إن هذا الاجتماع، شارك فيه العقيد جو يونج-جون، مدير سياسة كوريا الشمالية بوزارة الدفاع، والعقيد أوم تشانج-نام عن الجانبين الجنوبي والشمالي على التوالي، فيما شارك فيه العقيد بورك هاملتون، سكرتير لجنة الهدنة العسكرية، عن جانب قيادة قوات الأمم المتحدة".

    وأضافت الوزارة أنه سيتم خلال الاجتماع مراجعة عملية إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونجوم، وجدول زمني لسحب الأسلحة النارية ونقاط الحراسة وتعديل أفراد الحرس، والخطط المستقبلية للتحقيقات المتبادلة.

    وسبق أن عقدت الكوريتان وقيادة قوات الأمم المتحدة الاجتماع الاستشاري الثلاثي الأول في دار الحرية في الجانب الجنوبي من بانمونجوم الأسبوع الماضي حيث ناقشت تطورات عملية إزالة الألغام في المنطقة الأمنية المشتركة.

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