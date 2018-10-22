مقتل 9 على الأقل في انهيار أرضي بكولومبيا

بوجوتا _ (د ب أ):

لقي 9 أشخاص، من بينهم 5 أطفال، حتفهم ولا يزال عدد آخر في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي، شمالي كولومبيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية أمس الأحد.

وقال رئيس وحدة إدارة الأزمات، رينيه دافيلا، لمحطة "آر. سي. إن" الإذاعية، إن الانهيار الأرضي أدى إلى طمر منزلين في مدينة بارانكابيرميخا.

ولا تزال قوات الإنقاذ تبحث عن أشخاص تحت الأنقاض، ولم تستبعد القوات إمكانية ارتفاع عدد القتلى. وأضاف دافيلا أن 11 شخصًا كانوا يعيشون في المنزلين.​