ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات كشمير إلى ثمانية قتلى

نيودلهى (أ ش أ)

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق الأحد، بين القوات الهندية والسكان بإحدى ضواحي كشمير إلى 8 قتلى.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الاشتباكات أسفرت في البداية عن مصرع 5 أشخاص، فيما لفظ 3 آخرون من الجرحى أنفاسهم في وقت لاحق اليوم نتيجة لتعرضهم لإطلاق الرصاص خلال محاصرة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والوحدات الخاصة الهندية لضاحية " كولجام " في كشمير.

وأضافت قناة "جيو" أن الاشتباكات أسفرت عن جرح 3 من أفراد القوات الهندية، وتدمير احد المنازل فى ضاحية كولجام حيث قامت السلطات المحلية الهندية بفرض حظر التجول بها مع وقف خدمات الإنترنت.