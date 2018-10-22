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    ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات كشمير إلى ثمانية قتلى

    12:23 ص الإثنين 22 أكتوبر 2018
    ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات كشمير إلى ثمانية قتلى

    ارشيفية

    نيودلهى (أ ش أ)

    ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق الأحد، بين القوات الهندية والسكان بإحدى ضواحي كشمير إلى 8 قتلى.

    وذكرت قناة "جيو" الباكستانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الاشتباكات أسفرت في البداية عن مصرع 5 أشخاص، فيما لفظ 3 آخرون من الجرحى أنفاسهم في وقت لاحق اليوم نتيجة لتعرضهم لإطلاق الرصاص خلال محاصرة قوات مشتركة من الجيش والشرطة والوحدات الخاصة الهندية لضاحية " كولجام " في كشمير.

    وأضافت قناة "جيو" أن الاشتباكات أسفرت عن جرح 3 من أفراد القوات الهندية، وتدمير احد المنازل فى ضاحية كولجام حيث قامت السلطات المحلية الهندية بفرض حظر التجول بها مع وقف خدمات الإنترنت.

    هذا المحتوى من

    Asha
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