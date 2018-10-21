بيان من الخارجية بشأن العمالة في الأردن

القاهرة (أ ش أ)

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، ضرورة حمل تصريح عمل ساري، بوصفه وسيلة حماية للعامل في المقام الأول، وكذلك ضمانًا وحفاظًا على حقوقه لدى صاحب العمل، والتي يكفلها له قانون العمل الأردني.

يأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المواطنين المصريين بالخارج، والحرص على قيام العمالة المصرية بتوفيق أوضاعها القانونية في البلاد المتواجدين بها.

وأكدت الوزارة أهمية وجود تأمين صحي، وتأمين ضد الحوادث والوفاة للعامل حرصًا على سلامته.