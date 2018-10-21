أزمة خاشقجي.. الجبير: أمريكا استغرقت وقتًا قبل كشف نتائج تحقيقات "أبو غريب"

كتب – محمد الصباغ:

ذكّر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بريت باير كبير مذيعي الشؤون السياسية في محطة فوكس نيوز الأمريكية، بأن الولايات المتحدة استغرقت وقتًا طويلا قبل الكشف عن نتائج التحقيقات بشأن سجن أبو غريب في العراق، وذلك في رد على سؤال حول استغراق السعودية وقتًا قبل إصدار بيان بشأن تفاصيل مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال الجبير، في مقابلة مع فوكس نيوز، أذيعت الأحد، إن المملكة كانت لديها تقارير حول مغادرة خاشقجي للقنصلية السعودية ولكنها تعارضت مع نتائج المحققين السعوديين في تركيا. وأضاف أنه حينما وصلت المملكة إلى الوقائع الصحيحة بدأت النيابة التحقيقات.

ولفت إلى أنه في مثل تلك الوقائع يجب أن تكون المعلومات على أكبر قدر من الدقة، ولا تحدث افتراضات أو شائعات.

ثم تطرق في حديثه إلى القول إن الولايات المتحدة استغرقت وقتًا كي تكشف عن نتيجة تحقيقات سجن أبو غريب في العراق.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى عمليات انتهاك لحقوق الإنسان بحق المسجونين في "أبو غريب"، ونُشر التقرير على وكالة أسوشيتد برس في نوفمبر عام 2003، قبل أن تعلن الولايات المتحدة بعد شهرين كاملين وجود انتهاكات بالفعل في السجن.

كان الجبير صرح في نفس المقابلة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بواقعة الصحفي جمال خاشقجي، الذي فارق الحياة داخل القنصلية السعودية في تركيا.

كما أكد أن البحث ما زال مستمرًا عن مكان جثة الصحفي السعودي، مضيفًا أن بلاده سوف تحاسب المسؤولين عن الواقعة.

وكانت السعودية أعلنت السبت أن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي ما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وشوهد خاشقجي آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.