مصرع 5 أشخاص من بينهم أمريكيون في حادث غرق بكوستاريكا

سان خوسيه (أ ش أ)

أعلن متحدث باسم الشرطة في كوستاريكا، اليوم الأحد، مصرع 5 أشخاص من بينهم 4 سياح أمريكيون في حادث غرق.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن 14 سائحا كانوا يمارسون رياضة التزلج بأحد الأنهار الواقعة قرب مدينة "ليفربول دىكوبيوس" بكوستاريكا بمساعدة خمسة من المرشدين المحليين عندما غرق خمسة منهم من بينهم 4 أمريكيين.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى أن السلطات المحلية في كوستاريكا حذرت قبيل وقوع الحادث من ارتفاع معدلات المياه في النهر واحتمال حدوث فيضانات.