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    إصابة 30 شخصًا في انهيار سقف مبنى سكني بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

    10:49 م الأحد 21 أكتوبر 2018
    إصابة 30 شخصًا في انهيار سقف مبنى سكني بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

    أرشيفية

    واشنطن (أ ش أ)

    أُصيب نحو 30 شخصًا بجروح إثر انهيار سقف مجمع سكني بولاية "ساوث كارولينا" الأمريكية.

    ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن الحادث وقع بالقرب من جامعة كِلمنسون أثناء اشتراك الضحايا في حفل خاص.

    ولم تتوافر أية تقارير عن أسباب انهيار السقف، فيما قامت السلطات المحلية بنقل المصابين - الذين سقطوا إلى الدور الأرضي - إلى المستشفى للعلاج.

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    واشنطن انهيار سقف ولاية ساوث كارولينا

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