الصن: بريطانيا أمامها شهر للتوصل لاتفاق بشأن بريكست أو الخروج من الاتحاد بدون اتفاق

لندن (أ ش أ)

قالت صحيفة الصن البريطانية، إن المملكة المتحدة أمامها شهر للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أو أنها ستخرج من الاتحاد بدون اتفاق.

وقال الوزير البريطاني المسؤول عن ملف بريكست، دومينيك راب، إن اتفاقا مع بروكسل يجب أن يُبرَم قبل نهاية شهر نوفمبر،

وأكد راب أن المملكة تفاوضت بقدر استطاعتها حول قضية الحدود الأيرلندية البالغة الأهمية.

لكن قادة الاتحاد الأوروبي يقيمون مواجهة حاسمة "تاركين الكرة في ساحة لندن" على حد تعبير أحد أقرب حلفاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في إبرام اتفاق أثناء قمة الاتحاد الأوروبي الأخير في بروكسل.

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي تحديد موعد لقمة طارئة ممكنة الشهر المقبل، لتتزايد التوقعات بإرجاء التوصل لاتفاق إلى ديسمبر.

وقال راب إن رئيسة الوزراء ينبغي أن ترفض مطلبَي الاتحاد الأوروبي الخاصَين بفصل ايرلندا الشمالية عن بريطانيا وبقاء الأخيرة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي للأبد – باعتبارهما خطين أحمرين في نظر الحكومة البريطانية.

وأكد الوزير البريطاني أن بلاده تنظر إمكانية الموافقة على تمديد الفترة الانتقالية المزمع انتهائها في ديسمبر 2020.

وهذا كفيل بتأجيل لحظة الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحسب الصن.