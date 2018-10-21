مساعد الرئيس السوداني يؤكد التزام الحكومة بتحقيق السلام

الخرطوم (أ ش أ)

أكد مساعد الرئيس السوداني الدكتور فيصل حسن إبراهيم، التزام الحكومة بتحقيق السلام في كافة أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالخرطوم بالمبعوث النرويجي للسودان وجنوب السودان السفير إيرلين سكاجونسبيرج.

من جانبه ، قال المبعوث النرويجي ، في تصريح صحفي ، إن اللقاء تناول الدور الذي قام به السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان.

وأكد المبعوث النرويجي ثقة بلاده في أن السودان سيستمر في دوره بدعم مرحلة تطبيق الاتفاقية حتى ينعم الجنوب بالسلام والاستقرار.

وأضاف أن لقاءه بمساعد الرئيس تطرق إلى كيفية التطبيق الأمثل لخارطة الاتحاد الإفريقي للسلام في السودان، والتي تتبناها الوساطة الإفريقية برئاسة ثامبو أمبيكي.

وأشاد المبعوث النرويجي بعملية الإصلاحات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة، منوها بأن بلاده ستدعم بقوة الحوار السوداني الأمريكي المستمر منذ أكثر عامين.