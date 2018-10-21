رئيس أفغانستان: المواطنون أثبتوا للعالم رغبتهم في الديمقراطية ورفضهم للعنف

كابول (أ ش أ)

قال الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، إن الشعب أثبت للعالم أنه سيقبل الديمقراطية فقط في بلده.

وهنأ عبد الغني أفغانستان في خطاب عقب ختام انتخابات البرلمان - نقلته وكالة "بجواك" الأفغانية - "أنا شاكر لكم جميعا لأن بإدلاء أصواتكم أثبتم للمجتمع الدولي أن الشعب الأفغاني رفض العنف وأعرب عن إيمانه في الديمقراطية"، مؤكدًا "أثبتم لطالبان أن لا أحد يستطيع كسر الأفغان بالقوة ورغم التهديدات الأمنية الواضحة.. واجهتم كل التحديات ومارستوا قوة التصويت".

وقال عبد الغني إن الشعب الأفغاني أراد فقط أن يرى ممارسة الديمقراطية في بلاده لأن لا أحد ضمن لهم تلك الديمقراطية لكنهم جنوها منذ مئات السنوات تحت قيادة غازي أمان الله خان، ومنوها بالمشاركة الضخمة للسيدات في العملية الانتخابية، والتي تمثل أحد مظاهر نجاح الديمقراطية.

وتوجه الرئيس الأفغاني بالشكر للمرشحين لمقاعد البرلمان قائلا: "في منافسة صحية، وحدتم الحشود.. أثبتوا جذوركم العميقة في الأمة وبكم نشأت تعبئة جماهيرية كبيرة"، مؤكدًا التزام الحكومة الأفغانية الكامل بالعمل مع البرلمان الجديد والمرشحين الفائزين للترويج للديمقراطية.