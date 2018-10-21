مفتي القدس من القاهرة: "صفعة العصر" ستفشل وتتحطم

كتبت - إيمان محمود وإشراق أحمد

قال الشيخ محمد حسين، مفتى القدس الشريف، إن مصر قدمت الكثير من أجل فلسطين والقدس.

وجاء ذلك في ندوة بعنوان "القدس لنا"، أقيمت مساء اليوم الأحد، في دار الأوبرا المصرية، بحضور السفير الفلسطيني دياب اللوح وعدد من الشخصيات المقدسية البارزة.

وأكد أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين، التي لن يرضى عنها الفلسطينيون بديلا.

وقال إن المعركة الحالية في القدس، زج بها كل أبناء بيت المقدس والشعب الفلسطيني، بل كل حر في الوطن العربي والعالم بأسره.

وأضاف أن "صفعة العصر ستفشل وتتحطم بصمود أهل القدس والشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمعروفة إعلامية بـ"صفقة القرن".

كما أشاد حسين بالوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، قائلا "لو أن العالم أنصفنا لقال إننا لا نجعل فارقا بين الأديان، فقد كنا معا دائما للدفاع عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة".

وشدد مفتي القدس على أن المسجد الأقصى للمسلمين وليس من حق أن يتدخل فيه، أو تغيير وضعه الديني التاريخي.