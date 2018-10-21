سوريا تخصص 100 مليون دولار من موازنة 2019 لإعادة الإعمار

دمشق (د ب أ)

أقر مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد، مشروع الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة بلغت أكثر من نصف مليار ليرة عن موازنة العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 3882 مليار ليرة سورية (54ر7 مليار دولار) مع تخصيص نحو 100 مليون دولار لعملية إعادة الاعمار.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اعتمد مجلس الوزراء قيمة الموازنة العامة للدولة للعام القادم بـ 3882 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 695 مليار ليرة عن موازنة عام 2018.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن الموازنة رصدت اعتمادات لتوفير فرص عمل جديدة و50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، أي ما يعادل 100 مليون دولار.

وخصصت الموازنة 811 مليار ليرة سورية للدعم الاجتماعي ،منها 361 مليارا لدعم الدقيق التمويني و430 مليارا لدعم المشتقات النفطية

كانت موازنة عام 2016 قد بلغت 1980 مليار ليرة، أما موازنة 2015 فقد بلغت 1554 مليار ليرة سورية.