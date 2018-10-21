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    غلق باب التصويت بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان

    07:44 م الأحد 21 أكتوبر 2018
    غلق باب التصويت بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في أفغانستان

    الانتخابات البرلمانية في أفغانستان

    كابول (أ ش أ)

    أغلقت اللجان الانتخابية في أفغانستان أبوابها، بعد الانتهاء من التصويت لليوم الثاني في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الأحد، وسط أعمال عنف وفوضى شهدتها البلاد.

    وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المستقلة، عبد البديع سيد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - انتهاء يومي الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، وهنّأ الناخبين على إقبالهم على المشاركة في عملية التصويت، مشيرًا إلى أن نحو أربعة ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في نحو أربعة آلاف و576 مركز اقتراع.

    كما وجه الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الشكر إلى المواطنين لمشاركتهم في الانتخابات التي أظهرت أنهم لم يخافوا من تهديدات الجماعات المتشددة بمهاجمة الانتخابات.

    ولن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل، كما أنه لن يتم الإعلان عن النتائج النهائية حتى شهر ديسمبر القادم.

    وكانت حركة طالبان قد تعهدت بمهاجمة الانتخابات التي تُعقد للمرة الأولى منذ عام 2010، حيث لقي 36 شخصا، خلال اليوم الأول من التصويت، مصرعهم في نحو 200 هجوم، من بينهم 27 مدنيا، وذلك وفقا لوزير الداخلية الأفغاني أختر محمد إبراهيمي.

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    أفغانستان كابول الانتخابات البرلمانية في أفغانستان أشرف غني

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