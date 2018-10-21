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    بارزاني: فوزنا في أغلب مقاعد برلمان كردستان سيمكننا من تشكيل حكومة قوية

    07:39 م الأحد 21 أكتوبر 2018
    بارزاني: فوزنا في أغلب مقاعد برلمان كردستان سيمكننا من تشكيل حكومة قوية

    زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني

    بغداد (أ ش أ)

    أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الأحد، أن فوز حزبه في أغلب مقاعد برلمان كردستان سيمكنه من تشكيل حكومة قوية في الإقليم.

    وهنأ بارزاني في بيان، أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، أنصار حزبه والمرشحين على الفوز الذي وصفه بـ(الكبير)، لافتا إلى أن "هذا الفوز هو نجاح لإرادة شعب كردستان والبيشمركة والتضحيات التي قدمها الشهداء".

    وأضاف أن "هذا الفوز سيدفع بتشكيل حكومة قوية لكردستان من أجل تقديم خدمات للشعب الكردستاني".

    يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حقق فوزا كبيرا بعد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم، بحصوله على 45 مقعدا، مما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الإقليم.

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    مسعود بارزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني برلمان كردستان البيشمركة

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