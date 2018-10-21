"مارقون.. ومذنبة".. كيف تشابهت تصريحات الجبير وترامب حول خاشقجي؟

كتب - هشام عبد الخالق:

تشابهت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مقابلته اليوم مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووصف الجبير، عملية قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بـ "المارقة". وأضاف أن البحث لا يزال مستمرًا عن مكان جثة الصحفي السعودي، مؤكدًا أن بلاده سوف تحاسب المسئولين عن الواقعة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال بعد حديثه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن ثمة "قتلة مارقين" ربما كانوا خلف العملية.

وأكد الرئيس الأمريكي، "سنحاول الوصول إلى الحقيقة قريبا جدًا".

وتشابهت تصريحات المسؤولين أيضًا حول إدانة السعودية، حيث قال الجبير في المقابلة مع الشبكة الأمريكية: إنه "يوجد افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة، ولكن في هذه القضية، قلب الناس الأمر، لسوء الحظ".

وكان الرئيس الأمريكي صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن التعامل مع المملكة العربية السعودية في أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وتحميلها المسؤولية، هو كاعتبارها "مذنبة حتى تثبت براءتها"، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت الوكالة أن ترامب، انتقد في تصريحه، التسرع في إدانة السعودية واتهامها في أزمة الصحفي خاشقجي.

ووصف وزير الخارجية السعودي في حواره مع فوكس نيوز، الحادثة بالخطأ غير المسبوق، وأن الأسوأ من ذلك هو محاولة التطية عليه، مشيرًا إلى أن السعودية ستواصل إصدار المعلومات بشأن القضية عند توفرها.

وأضاف، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يكن على علم بواقعة الصحفي جمال خاشقجي، الذي فارق الحياة داخل القنصلية السعودية في تركيا، مؤكدًا أن التقارير المتضاربة عن خروج خاشقجي من القنصلية أدت لإجراء التحقيقات في السعودية.

وأكد الوزير السعودي، أن البحث لا يزال مستمرًا عن مكان جثة الصحفي السعودي، مضيفًا أن بلاده سوف تحاسب المسئولين عن الواقعة.

ومن جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أنه سيدلي بتصريحاته حول قضية جمال خاشقجي، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء المقبل.

وقال أردوغان، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "لماذا جاء 15 شخصًا إلى هنا؟ ولماذا تم اعتقال 18 آخرين؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور، وسأتحدث عنها بشكل مختلف جدًا الثلاثاء خلال خطابي أمام الكتلة البرلمانية، وسأخوض في التفاصيل حينها".

وقالت السعودية في وقت مبكر السبت إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن النائب العام السعودي قوله في بيان إن "المناقشات التي تمت بين المواطن جمال خاشقجي وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

كما أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بإقالة مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العامة السعودي ومستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، كما أمر بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق."

كان خاشقجي قد شوهد اخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وذلك بعد أن نقلت تقارير صحيفة عديدة عن مسؤولين أتراك قولهم إن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية.

وأثار اختفاء خاشقجي اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.