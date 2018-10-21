كيف "تراجع" عدد قتلى قطار تايوان من 22 إلى 18 شخصًا؟

تايبيه (د ب أ)

أعلن مسؤولو السكك الحديدية في تايوان اليوم الأحد، مقتل 18 شخصًا على الأقل، إثر خروج قطار عن مساره شرقي البلاد، لتنخفض حصيلة القتلى من 22 شخصا بحسب التقارير السابقة.

وراجع مجلس الوزراء التايواني عدد القتلى في بيان اليوم الأحد حيث خفضه، وقال إن عدد القتلى الذي حددته إدارة السكك الحديدية في وقت سابق بـ 22، لم يكن صحيحا.

ويبلغ عدد المصابين الآن 168 شخصًا، من بينهم 10 في حالة حرجة، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ووقع الحادث في منطقة سواو بمقاطعة يلان شرقي تايوان.

وانقلبت خمس من بين عربات القطار الثماني. وقالت الحكومة إن الحادث قيد التحقيق.

واعتذر الجنرال جاسون لو، رئيس إدارة السكك الحديدية التايوانية، للمواطنين في مؤتمر صحفي في تايبيه، وقال إنه لم يتم تحديد ملابسات الحادث بعد.

وكان القطار "بويوما اكسبريس"، الذي كان يقل 366 راكبا، خرج من مساره عصر اليوم وهو في طريقه إلى مدينة تايتونج الساحلية بشرق تايوان. وقالت الإدارة إن استخدام القطار بدأ قبل ستة أعوام فقط.

وقال مسؤولو السكك الحديدية إن الطواقم تحققت من موقع الحادث للتأكد من عدم وجود ركاب محاصرين داخل القطار.

وظهر في مقطع فيديو تم بثه على التلفزيون المحلي، جزءا من السكة الحديدية المنحنية يخترق نافذة إحدى العربات.

ونقلت صحيفة "آبل ديلي" عن فتاة قولها: "لم أكن أعرف ما حدث. كنت نائمة وكانت أمي ملتحفة لتبقى دافئة. ثم سقطنا فجأة".