صالح: العراق يتطلع لتعزيز علاقاته الخارجية والانفتاح على الجميع

بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الخارجية والانفتاح على الجميع.

واستعرض صالح - خلال لقائه سفيرة أستراليا لدى العراق جوان لاوندز بقصر السلام في بغداد اليوم الأحد - مراحل تطور علاقات الصداقة بين العراق وأستراليا وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت قناة (الإخبارية العراقية) أن صالح أكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية تطويرها في الميادين التجارية والصناعية والزراعية.

من جانبها، جددت سفيرة أستراليا لدى العراق مساندة بلادها للعراق في حربه ضد الإرهاب، مؤكدة حرص استراليا على تعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.