بتقديم الكفن.. إنهاء خصومة ثأرية في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أنهت الأجهزة الأمنية في بني سويف خصومة ثأرية بين عائلتي خاطر ورمضان بقرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة.

جاء ذلك في جلسة صلح حضرها اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، واللواء جرير مصطفى، مدير الأمن والعميد محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، والنائب علي بدر، عضو مجلس النواب، وممثلي الأزهر الشريف، فضلًا عن الآلاف من أبناء المركز.

وقدم أفراد من عائلة "خاطر" الكفن لعائلة "رمضان"، وتم التراضي والتصالح بين الطرفين، وسط فرحة عارمة بين أبناء مركز إهناسيا بإنهاء الخصومة.

كانت مشاجرة نشبت منذ 6 سنوات بين العائلتين، وبدأت الأحداث عندما تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتي "خاطر" و"رمضان" بقرية البهسمون التابعة لدائرة المركز، استخدمت فيها، الأسلحة البيضاء والشوم وزجاجات المولوتوف.

أسفرت المشاجرة عن مصرع أحمد. ع. ع. 61 سنة، فلاح، من عائلة "رمضان" وإصابة 12 من أفراد العائلتين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، إضافة إلى حرق 6 منازل، منزلين من منازل عائلة خاطر وأربعة منازل لعائلة رمضان، ففرضت قوات الشرطة كرودنًا أمنيًا على مداخل ومخارج القرية، وألقت القبض على 10 من أفراد العائلتين طرفي المشاجرة.

من جانبه أكد اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح، واجب ديني، وعمل سامٍ دعت إليه كافة الأديان السماوية، لنشر الألفة والمحبة والأمن والسلام بين المواطنين، مشيدًا بالجهود التي قامت بها القيادات الأمنية والشعبية, وكل من سعى في الصلح لإنهاء الخصومة الثأرية وإرساء مبدأ "الصلح خير" لافتًا إلى أن الخصومة تمزّق نسيج المجتمع، وتُعرقل جهود التنمية.