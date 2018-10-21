وزير الإعلام الجزائري: دون مساعدة الدولة لن تكون هناك صحافة

الجزائر (أ ش أ)

أكد جمال كعوان وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري، اليوم الأحد، أن الدولة الجزائرية ستواصل دعم الصحافة ووسائل الإعلام بقصد ضمان تواجدها في الساحة الإعلامية.

وقال كعوان في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: إن "الدولة ستواصل دعم وسائل الاعلام الجزائرية لأنه دون مساعدتها، لن تكون هناك صحافة جزائرية، وننتظر أن تصبح وسائل الاعلام هذه والجرائد مستقلة مثلما هو الحال في باقي أرجاء العالم".

وأكد أن "الدولة والسلطات الجزائرية لم تدخر أبدا أي جهد بهدف ضمان تواجد وسائل الاعلام الوطنية على الساحة الإعلامية، مشيرا إلى أنه دون إعلانات المؤسسات الحكومية ودون المزايا المتعلقة بورق الطبع الذي لم يرتفع سعره منذ سنة 1995، لا أظن أن تكون هناك جريدة يمكنها البقاء بانتظام".

وشدد على حرية الصحافة في الجزائر حقيقة يعيشها الصحفي يوميا، مضيفا أنه ليست هناك أية قيود على هذه الحرية ما عدا تلك التي يفرضها القانون.

وقال إن "حرية الصحافة في الجزائر مكرسة في الدستور وهذا المكسب يجب أن يحافظ عليه الصحفيون، وليس هناك أي ضغوطات من أي نوع كانت تمارس على وسائل الاعلام الجزائرية".

وأكد الوزير كعوان أن التجاوزات الإعلامية تضر بمهنة الصحافة، وقال الصحفيون يحررون مقالاتهم دون أي رقابة لكن عليهم أن يفهموا بأن الصحافة مهنة شريفة يجب أن يرافقها أدنى قدر من احترام أخلاقيات المهنة".

يذكر أن وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية تنظم مساء غد احتفالا بتسليم "جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف" بمناسبة اليوم الوطني الجزائري للصحافة.