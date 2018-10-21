مقتل 7 مدنيين وإصابة العشرات في انفجار بكشمير الهندية

سريناجار (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهندية، أن سبعة مدنيين قتلوا وأصيب العشرات اليوم الأحد، في انفجار بموقع معركة مسلحة بين من يشتبه أنهم متشددون وقوات الأمن الهندية في كشمير.

وقالت مصادر بالشرطة إن المدنيين السبعة كانوا ضمن مجموعة كبيرة من الناس، الذين احتشدوا بالقرب من موقع المعركة ببلدة لارو بمنطقة كولجام، حيث قتل خلالها ثلاثة أشخاص يشتبه أنهم من المتشددين وأصيب جنديان هنديان.

وطوقت قوات الأمن بعض المنازل بعدما تلقت معلومات بأن متمردين يختبئون بها. وتم قتل المسلحين الثلاثة في تبادل لإطلاق النار أعقب ذلك.

وبمجرد انتهاء القتال، هرع السكان المحليون إلى الموقع لتنظيم احتجاج، حيث حاول بعضهم أيضا إخماد النيران بأحد المنازل، حسبما قال شهود عيان.

وقالت الشرطة ان الانفجار وقع عندما هرع المدنيون الى الموقع.

وذكرت شرطة جامو وكشمير على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "مدنيين زاروا موقع الاشتباك بعد العملية على الفور، على الرغم من مطالب بعدم الزيارة، حيث تجرى عملية بحث شاملة عن متفجرات".

وقال شهود عيان إن قوات الحكومة استخدمت الذخيرة الحية بالاضافة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب المحتجين.

وذكر مسؤول بمستشفى المنطقة في كولجام إن 32 شخصا أصيبوا في الحادث نقلوا إلى المستشفى وتم نقل أربعة منهم إلى عاصمة الولاية، سريناجار للخضوع لعلاج خاص.

وذكر المسؤول الطبي بمستشفى منطقة "أنانتناج"، عبد المجيد محراب أنه تم استقبال 11 شخصا مصابا، ثلاثة منهم تم نقلهم إلى سريناجار.

يذكر أن حوالي 45 ألف شخص-مدنيون وأفراد أمن ومسلحون- قتلوا منذ اندلاع حركة متشددة انفصالية في الشطر الخاضع للهند من كشمير في ثمانينيات القرن الماضي.