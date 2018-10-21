وزير خارجية موريتانيا: علاقتنا مع الجزائر تاريخية ونرغب في تطويرها

الجزائر (أ ش أ)

أعرب وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، عن رغبة بلاده في تطوير علاقاتها التاريخية والمميزة مع الجزائر، مشيدًا بالتطورات الايجابية التي شهدتها هذه العلاقات في الآونة الاخيرة.

وقال ولد الشيخ أحمد، في تصريحات للصحفيين بالجزائر العاصمة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، إن "العلاقات الجزائرية الموريتانية علاقات مميزة ولها تاريخ طويل ترسخت حتى بين الشعبين ونحن فخورين بها ونرغب في أن تتطور نحو الامام".

وأضاف أن هناك الكثير من التطورات الايجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين ونرغب في تفعيلها ، مشيرا إلى معرض المنتجات الجزائرية الذي ستحتضنه العاصمة الموريتانية نواكشوط بداية من ال23 من هذا الشهر وهو الحدث الذي سيشهد التي يشارك بها أكثر من 150 شركة جزائرية.

وتطرق الوزيران خلال لقائهما إلى الشق التعاون الاقتصادي والسياسي حيث وصف الوزير مساهل العلاقات بين الجزائر وموريتانيا ب" التاريخية والمتينة" وهي العلاقات التي عرفت "قفزة نوعية".

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد شهد اللقاء تقييما شاملا للتعاون الثنائي، وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم البلدين، والوضع في منطقة الساحل، والارهاب والتطرف العنيف والمنطقة المغاربية.

وأكد الوزير مساهل أن معرض نواكشوط سيكون فرصة للتعريف بالمنتجات الجزائرية من جهة والتعرف، بالنسبة للطرف الجزائري، على السوق الموريتانية مشددا في هذا الاطار على ضرورة "اعادة النظر" في الاتفاقية التجارية المبرمة بين الجزائر وموريتانيا سنة 1996 .

وكشف مساهل عن أنه سيقوم بزيارة مطلع العام القادم الى موريتانيا تمهيدا للدورة ال18 للجنة العليا للتعاون بين الجزائر وموريتانيا .