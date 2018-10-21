الأردن يبلغ إسرائيل رسميا بأنهاء ملحق الباقورة والغمر

عمان - ( د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تسليم مذكرتين لنظيرتها الإسرائيلية تبلغها بقرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الأحد: "تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الْيَوْمَ وزارة الخارجية الاسرائيلية مذكرتين أبلغت عبرهما الحكومة الإسرائيلية قرار المملكة إنهاء الملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة السلام".

وأضافت إنها " سلمت المذكرتين للحكومة الإسرائيلية وفقا لنصوص الملحقين رقم 1 (ب) و 1 (ج) اللذين ينصان في البند السادس منهما على سريانهما لمدة 25 سنة منذ تاريخ دخول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حيز التنفيذ و على تجديدهما تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الثاني بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنه من تاريخ التجديد".

وكانت منطقتا الباقورة والغمر عادتا للسيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام الموقعة وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعلن في وقت سابق الیوم إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقیة السلام مع إسرائیل.

وكتب الملك عبد الله، عبر حسابه في تویتر، "طالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولویاتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقیة السلام ... انطلاقا من حرصنا على إتخاذ كل ما یلزم من أجل الأردن والأردنیین".