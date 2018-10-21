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    برلين: خطة ترامب بشأن الانسحاب من اتفاقية نزع تسلح مع روسيا خطيرة

    02:42 م الأحد 21 أكتوبر 2018
    برلين: خطة ترامب بشأن الانسحاب من اتفاقية نزع تسلح مع روسيا خطيرة

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    برلين - (د ب أ):

    أعربت الحكومة الألمانية عن فزعها إزاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانسحاب من معاهدة نزع تسلح مهمة مع روسيا.

    وكتب نيلس أنان، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "قرار خطير من الرئيس ترامب بالتخلي عن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (أي إن إف)".

    وأضاف المسؤول الألماني البارز: "سنواصل العمل من أجل نزع التسلح النووي"، مؤكدا أن روسيا مطالبة أيضا بالوفاء بالتزاماتها، وقال: "يتعين على أوروبا حاليا الحيلولة دون تسلح جديد بصواريخ متوسطة المدى".

    يشار إلى أن معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (آي إن إف) بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا تعود لعام 1987، وتحظر على الطرفين انتاج، أو حيازة صواريخ نووية موجهة ذات مدى يتراوح بين 500 و5500 كيلو متر.

    واتهم ترامب موسكو بانتهاك المعاهدة، وأعلن أن حكومته تعتزم انتاج مثل هذه الأسلحة، إذا لم توافق روسيا وكذلك الصين على معاهدة جديدة.

    ووجهت المعارضة في ألمانيا انتقادات شديدة لخطة ترامب.

    وأكد خبير شؤون الدفاع في حزب اليسار الألماني المعارض ألكسندر نوي أن إنهاء معاهدة (أي إن إف) يصعد من خطورة اندلاع حرب نووية، "بسبب قصر فترات التحذير المسبق بشكل كبير، في حال نشر صواريخ متوسطة المدى مجددا في أوروبا".

    وأضاف أن حزبه يناشد الحكومة الاتحادية عدم الموافقة على أي حال على نشر صواريخ متوسطة المدى في ألمانيا.

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