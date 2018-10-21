الأمن التونسي يقتل عنصرا "ارهابيا" في كمين

تونس - (د ب أ):

أعلن متحدث إعلامي بوزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد مقتل عنصر "إرهابي" بجهة القصرين.

وأفاد المتحدث سفيان الزعق لوسائل الإعلام اليوم بأن العنصر الإهابي تم القضاء عليه بعد الإيقاع به في كمين في جبل بمنطقة السبيبة التابعة لولاية القصرين من قبل وحدات أمنية وبعد تبادل لإطلاق نار معه.

وبحسب المعلومات الأولى ، فإن العنصر الإرهابي كان شارك في قتل الراعي الطفل مبروك السلطاني عام 2015 وقطع رأسه وإرساله في كيس مع رفيقه الى عائلته.

وكانت الحادثة قد هزت الرأي العام في تونس وتلتها حادثة قتل ثانية استهدفت الأخ الأكبر خليفة السلطاني من قبل جماعة ارهابية بذات الطريقة وفي نفس منطقة الرعي النائية.

وتتحصن في جبال القصرين على الحدود الجزائرية غربا عناصر مسلحة موالية لتنظيم "داعش" وتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي، وقد دأبت على تنفيذ هجمات مباغتة ضد دوريات للجيش أو عمليات خطف وقتل لمدنيين لاتهامهم بالتخابر ضدهم.