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    إيران: نرفض اتهامات أمريكا لنا بمحاولة التأثيرعلى الانتخابات المقبلة

    12:02 م الأحد 21 أكتوبر 2018
    إيران: نرفض اتهامات أمريكا لنا بمحاولة التأثيرعلى الانتخابات المقبلة

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    طهران - (د ب أ):

    قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الأحد إن اتهامات واشنطن بأن طهران تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية المقبلة خاطئة وليس لها دليل.

    وأضاف المتحدث بهرام قاسمي " يبدو أن أمريكا تعاني من أوهام في هذا الشأن " مضيفا أن واشنطن لديها " قائمة خيالية" تضم أسماء وادعاءات جديدة يوميا من أجل التغطية على الخلافات السياسية المحلية.

    وتأتي هذه التصريحات ردا على بيان مشترك صدر الجمعة الماضية من جانب أجهزة الاستخبارات والأمن يتهم إيران وروسيا والصين بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل وفي عام 2020.

    وجاء في بيان " التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية يمثل تهديدا لديمقراطيتنا، ويمثل تحديد ومنع هذا التدخل أولوية كبرى للحكومة الاتحادية".

    وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن الانتخابات الأمريكية إيران

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