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    أنباء عن انتحار مسؤول صيني بارز في مكاو

    11:13 ص الأحد 21 أكتوبر 2018
    أنباء عن انتحار مسؤول صيني بارز في مكاو

    أرشيفية

    بكين - (د ب أ):

    ذكر مجلس الدولة في بكين اليوم الاحد أن أعلى مسؤول بالحكومة الصينية في منطقة مكاو التي تتمتع بحكم ذاتي، والذي يدعى تشينج شياوسونج 59 عاما انتحر على ما يبدو.

    وأضاف المجلس أن تشينج انتحر على ما يبدو في شقته في مركز القمار، قبالة الساحل الجنوبي من الصين أمس السبت "نظرا لانه كان يعاني من الاكتئاب"، ولكنه لم يذكر ملابسات الواقعة.

    وكان قد تم تعيين السياسي مديرا لمكتب الاتصال في الجيب البرتغالي السابق قبل حوالي عام.

    وكان قد عمل سابقا كنائب وزير في الادارة الدولية للجنة المركزية وكان نائب حاكم إقليم فوجيان في الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 .

    وكانت مكاو قد عادت إلى السيادة الصينية في عام 1999 ومنذ ذلك الحين تتمتع بحكم ذاتي.

    يذكر أن عددا من المسؤولين الحزبيين الكبار في الصين قد انتحروا خلال حملة الرئيس شي جين بينج ضد الفساد.

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