55 قتيلا في مصادمات بين مسلمين ومسيحيين بأحد أسواق نيجيريا

(بي بي سي):

خلفت أعمال عنف طائفية اندلعت بسبب مشاجرة في أحد الأسواق في شمالي نيجيريا 55 قتيلا، حسبما أعلن رئيس البلاد محمد بخاري.

وذكرت تقارير أن اشتباكات اندلعت بين عدد من الشباب المسلمين والمسيحيين بعد خلاف وقع بين مجموعة حمّالين في بلدة كاسوان ماغاني بولاية كادونا الشمالية.

وقال مفوض الشرطة في الولاية إن 22 شخصا اعتقلوا بعد الحادث.

وفرضت السلطات حظر تجول على مدار الساعة في البلدة. وعادة ما تشهد نيجيريا أعمال عنف طائفية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، جاربا شيهو، في تعليق له على تويتر، إن الرئيس بخاري يؤمن بأن الاستخدام المتكرر للعنف في مثل تلك الخلافات "مصدر قلق شديد".

وقال بخاري إنه دون الوفاق بين التيارات المختلفة "سيكون من المستحيل إنجار أعمالنا اليومية".

ودعا الرئيس النيجري قادة المجتمع إلى تشجيع ثقافة التسامح ومواجهة مثل هذا الخلافات قبل تحولها إلى أعمال عنف.



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