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    الرئيس الإيراني يقدم ترشيحاته لأربعة وزراء للبرلمان

    09:40 ص الأحد 21 أكتوبر 2018
    الرئيس الإيراني يقدم ترشيحاته لأربعة وزراء للبرلمان

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    طهران - (د ب أ):

    قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد ترشيحاته لأربعة وزراء للبرلمان للمصادقة عليها.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) أسد الله عباسي أن روحاني قدم في رسالة بعثها إلى البرلمان أربعة أسماء لشغل وزارات كل من الاقتصاد والمالية، والصناعة والتعدين والتجارة، والطرق وبناء المدن، والعمل والرخاء الاجتماعي.

    ووافق روحاني أمس على استقالة وزير الطرق وبناء المدن، ووزير الصناعة والتجارة. وعزا الوزيران الاستقالة إلى تدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية.

    وشهدت الفترة الماضية إقالة واستقالة عدد من المسؤولين الإيرانيين. وخضع روحاني نفسه لجلسة استجواب أمام البرلمان.

    ويتهم البرلمان الإيراني روحاني وفريقه الاقتصادي بالتسبب في فقدان العملة الوطنية الريال نسبة زادت عن 70% من قيمتها وبالمسؤولية عن الأزمة المالية. ويرفض روحاني هذه الانتقادات وأعلن أن الأزمة سببها انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على بلاده.

    حسن روحاني إيران طهران مجلس الشورى الإسلامي وزير الصناعة والتجارة

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