أبرز التصريحات في 24 ساعة: "غير راض" عن التفسير السعودي لملابسات مقتل خاشقجي
القاهرة - مصراوي:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه غير راض عن التفسير السعودي لملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، فيما أكد وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن القضاء في بلاده يتمتع باستقلالية كاملة للتعامل مع قضية الصحفي جمال خاشقجي، ودعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، السبت، إلى الحذر من مخططات تنظيم "داعش" الإرهابي للعودة مجددًا إلى العراق.
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