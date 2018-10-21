حول العالم في 24 ساعة: الاحتلال الإسرائيلي يختطف محافظ القدس ومدير مخابراتها

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، مقتل وإصابة 15 شخصًا على أيدي مسلحي بوكو حرام شمال شرق نيجيريا، واختطاف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس ومدير مخابراتها، ووقوع 27 قتيلًا جراء 192 هجومًا خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية بأفغانستان.