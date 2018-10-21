أبرز عناوين الصحف العالمية: مخاوف من تأثير أزمة خاشقجي على أسعار النفط
القاهرة – مصراوي
كانت أزمة موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي في صدارة الصحف العالمية، فنجد أن التليجراف البريطانية لفتت إلى أن أسعار النفط يمكن أن تتأثر بمقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بتركيا، فيما أبرزت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تفاصيل وفاته بحسب الوكالة السعودية الرسمية.
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