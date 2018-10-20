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    مقتل وإصابة 15 شخصًا على أيدي مسلحي بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

    11:14 م السبت 20 أكتوبر 2018
    مقتل وإصابة 15 شخصًا على أيدي مسلحي بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

    أبوجا (أ ش أ)

    لقي 12 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرون اليوم السبت، على أيدي مسلحي جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في مدينة "مايدوجوري" النيجيرية شمال شرق البلاد.

    وقال قائد قوات الحماية المدنية التي تساند الجيش ضد المتمردين باباكورا كولو، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية :" إن المهاجمين وصلوا إلى قرية "كاله"، الكائنة على بعد نحو 20 كيلومترا عن مدينة مايدوجوري، مستقلين سيارتي شحن"، مبينا أن المتطرفين استخدموا مناجل ماشيتي لقتل ضحاياهم الذين كانوا يعملون في مزارعهم ، مشيرا إلى أنه تم العثور حتى الآن على 12 جثة في الحقول والشجيرات المحيطة، وكذا إصابة 3 أشخاص آخرين بجروح، جراء الهجوم الذي وقع عندما كان الفلاحون يقومون بحصاد الفول السوداني.

    من جانبه، قال قيادي آخر في قوات الحماية المدنية، إبراهيم ليمان، إن المهاجمين كانوا مدججين ببنادق لكنهم لم يطلقوا النار كي لا يلفتوا انتباه الجنود النيجيريين المتمركزين في قرية "مولاي" المجاورة.
    يشار إلى أن جماعة بوكو حرام الإرهابية كثفت في السنوات الأخيرة غاراتها على الفلاحين، إما لنهب مواد غذائية أو اتهام القرويين بتزويد الجيش بمعلومات استخباراتية.

    هذا المحتوى من

    Asha
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