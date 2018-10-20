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    استقالة وزيرين إيرانيين بسبب تدخل الحكومة في السوق

    09:51 م السبت 20 أكتوبر 2018
    استقالة وزيرين إيرانيين بسبب تدخل الحكومة في السوق

    طهران (د ب أ)

    وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، على استقالة عباس اخوندي وزير الطرق وبناء المدن ومحمد شريعتمداري وزير الصناعة والمناجم والتجارة.

    وعين الرئيس روحاني محمد إسلامي مشرفا علي وزارة الطرق، ورضا رحماني مشرفا علي وزارة الصناعة بحسب وكالة أنباء "إيرنا" الايرانية.

    وكان اخوندي أعلن تقديم قبل فترة طلب استقالته من منصبه للرئيس حسن روحاني، مبررا ذلك بتدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية.

    ونشر اخوندي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم رسالة كان قد قدمها للرئيس الإيراني بتاريخ أول سبتمبر، طلب فيها قبول استقالته من منصبه في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر.

    وأشار اخوندي إلى أنه قدم طلب الاستقالة ثلاث مرات فيما سبق، وصرح بأنه لا يمكنه أن يقوم بعمل مؤثر فيما يتعلق بأسلوب إعادة الإعمار في المدن المتوخى من قبل رئيس الجمهورية، وأنه لا يمكنه الانسجام مع سياسة التدخل في تحديد الحد الأقصى من قبل الحكومة في السوق، وأسلوب تنظيم الشؤون الاقتصادية أخذا بالاعتبار الظروف القائمة في البلاد.

    وأضاف "أعتقد أن المبادئ الثلاثة وهي؛ التزام القانون واحترام حق الملكية واقتصاد السوق التنافسي، لا ينبغي تجاهلها مهما كانت الظروف، إلا أن ما نشهده في تدبير الظروف الصعبة الجديدة الناجمة عن الحظر الأمريكي يتناقض تماما مع هذه المبادئ الثلاثة".

    واعتبر أنه بهذا المستوى من الاختلاف في الرؤية ليس من الصحيح أخلاقيا الاستمرار في العمل.

    حسن روحاني وزراء إيران استقالة وزير عباس اخوندي محمد شريعتمداري

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