الحريري يبحث مع رئيس حزب "القوات" اللبناني تشكيل الحكومة الجديدة

بيروت (أ ش أ)

أجرى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مساء اليوم محادثات مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، يرافقه وزير الإعلام ملحم الرياشي، تناولت آخر المستجدات السياسية خاصة ما يتعلق منها بملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وعقب اللقاء الذي استمرار قرابة الساعتين، غادر رئيس حزب القوات اللبنانية (بيت الوسط) دون أن يدلي بأي تصريح صحفي، فيما اكتفى الوزير ملحم الرياشي بالقول إن أجواء تشكيل الحكومة لا تزال تتسم بكونها إيجابية، وأن المحادثات مع الحريري جرى خلالها البحث في عمق الوضع الحكومي وكيفية الخروج بحكومة متوازنة ومنتجة لصالح البلاد.

ويطالب حزب القوات اللبنانية بالحصول على وزارة العدل ضمن حصته الوزارية، في حين يصر فريق الرئيس اللبناني ميشال عون والتيار الوطني الحر، على أن تكون تلك الحقيبة من الحصة الوزارية للرئيس والتيار، وهو الأمر الذي يمثل عقبة أمام إنجاز تشكيل الحكومة بعد أن تم التوصل إلى تسويات سياسية وحلول لكافة المشاكل والعقبات الأخرى.