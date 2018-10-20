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    وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره السعودي هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك

    08:48 م السبت 20 أكتوبر 2018
    وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره السعودي هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك

    المنامة (أ ش أ)

    بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع نظيره السعودي عادل بن أحمد الجبير، هاتفيا، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين على كافة المستويات وإزاء مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

    وشدد وزير الخارجية البحريني - خلال الاتصال الذي أجراه مع نظيره السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم السبت - على موقف المملكة الثابت والمتضامن على الدوام مع السعودية في كل المواقف والظروف وفي وجه كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها بأي شكل كان، منوهًا بالدور الاستراتيجي الهائل للسعودية التي تمثل حجر الأساس للأمن والسلم في المنطقة ودورها المحوري والتاريخي في رخاء واستقرار العالم بأسره.

    من جهته، أعرب الجبير عن تقديره لموقف مملكة البحرين والذي يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تتسم به من تميز وازدهار على كافة الأصعدة.

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    الخارجية البحرينية الخارجية السعودية خالد بن أحمد ال خليفة عادل الجبير

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