وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره السعودي هاتفيًا تعزيز التعاون المشترك

المنامة (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع نظيره السعودي عادل بن أحمد الجبير، هاتفيا، سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين على كافة المستويات وإزاء مختلف القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وشدد وزير الخارجية البحريني - خلال الاتصال الذي أجراه مع نظيره السعودي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم السبت - على موقف المملكة الثابت والمتضامن على الدوام مع السعودية في كل المواقف والظروف وفي وجه كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها بأي شكل كان، منوهًا بالدور الاستراتيجي الهائل للسعودية التي تمثل حجر الأساس للأمن والسلم في المنطقة ودورها المحوري والتاريخي في رخاء واستقرار العالم بأسره.

من جهته، أعرب الجبير عن تقديره لموقف مملكة البحرين والذي يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وما تتسم به من تميز وازدهار على كافة الأصعدة.