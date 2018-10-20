كوريا الجنوبية: تعليق مناورة جوية مع واشنطن من أجل تعزيز السلام

سول (أ ش أ)

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إن سول وواشنطن قررتا تعليق مناورة جوية مشتركة في سبيل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الوزراة - في بيان - أن قرار تعليق المناورات العسكرية السنوية التي تحمل اسم "فيجيلانت إيس" تم اتخاذه لدعم التحركات الدبلوماسية لإتمام النزع الكامل للسلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأوضح البيان أنه من المقرر أن يناقش وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو، ووزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الاحتفاظ على الاستعداد الدفاعي في اجتماع اللجنة العسكرية، والاجتماع الاستشاري الأمني والمقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري في واشنطن.

وتعد مناورة "فيجيلانت إيس" التي كانت مقررة في ديسمبر المقبل ،الأخيرة في سلسلة المناورات العسكرية المشتركة التي يتم تعليقها لتشجيع كوريا الشمالية على تفكيك برنامجها للأسلحة النووية، وكانت تعقد سنويا منذ عام 2015.