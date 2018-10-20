رئيس الوزراء اليوناني يتسلم حقيبة وزارة الخارجية

أثينا (أ ش أ)

أدى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم السبت، اليمين الدستورية كوزير للخارجية؛ عقب استقالة وزير الخارجية السابق نيكوس كوتزياس بعد خلافه مع وزير الدفاع بانوس كامينوس حول الاتفاقية التي وقعتها اليونان مع مقدونيا لتغيير اسمها.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني أن تسيبراس أدى اليمين أمام الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، واجتمع عقب ذلك بوزير الخارجية السابق من أجل تسلم حقيبة الخارجية بالإضافة إلى منصبه رئيسا للوزراء.

واعتبر أليكسيس أن اليوم يوما ذا رمزية تاريخية عقب قرار البرلمان المقدوني الذي فتح الطريق أمام تنفيذ اتفاقية تغيير اسمها.

من جانبه، قال وزير الخارجية السابق أنه يمر بمفارقة مغادرة منصبه والشعور بالسعادة، مشيرا إلى تمرير البرلمان المقدوني أمس اتفاقية تغيير اسم البلاد التي وقعت في اليونان وكان كوتسياز كبير المفاوضين فيها، ووجه الشكر لرئيس وزراء مقدونيا ووزير خارجيتها وأعضاء برلمان سكوبيه الذين صوتوا لصالح الاتفاق.