العبادي: يجب الحذر من مخططات "داعش" للعودة إلى العراق

بغداد (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم السبت، إلى الحذر من مخططات تنظيم "داعش" الإرهابي للعودة مجددا إلى العراق.

وقال العبادي - في بيان صدر على هامش زيارته إلى الفرقة الخاصة واجتماعه بقياداتها وأوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - "نحن نشيد بدور الفرقة في قتال إرهابيي التنظيم واستقرار الأمن في بغداد"، مشيرا إلى أهمية المرحلة المقبلة وتحدياتها لوجود تهديد من خلايا إرهابية من داخل سوريا.

وأضاف البيان أنه "تم تحقيق الانتصار على الإرهاب في العراق، ولكنه مازال في سوريا ويجب أن نقضي عليه.. الإرهاب يريد أن ينفذ من أي ثغرة وعلينا أن لا نسمح بذلك وأن نكون في حيطة وحذر من محاولاته لإحباطها والقضاء عليه".