وزير العدل السعودي: قضية خاشقجي وقعت في أرض سيادتها للمملكة

كتب – مصراوي:

قال وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إن القضاء في بلاده يتمتع باستقلالية كاملة للتعامل مع قضية الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلن النائب العام السعودي، في ساعات مبكرة من صباح السبت، وفاة المواطن جمال خاشقجي داخل القنصلية التركية نتيجة شجار.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد وزير العدل، أن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، وقعت في أرض سيادتها للسعودية.

وأضاف، أن قضية خاشقجي ستأخذ مجراها النظامي المتبع في السعودية، مؤكدًا على محاسبة أي مقصر كائنا من كان هي حقيقة فعلية.

وأشار الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، إلى أن إقامة العدل هو نهج المملكة الدائم الذي لن تحيد عنه، وهو من أهم مرتكزاتها عبر تاريخها المجيد منذ تأسيسها.

واختفى الكاتب الصحفي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية لإنهاء إجراءات الزواج، ومنذ تغيبه، شكلت تركيا لجنة للتحقيق في اختفائه، فيما أكدت السعودية مرارًا أن الكاتب الصحفي غادر قنصليتها.

وذكر النائب العام، حسبما نقلت "الإخبارية"، أن المناقشات التي تمت بين جمال خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.

وأكد النائب العام، أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية.