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    27 قتيلًا جراء 192 هجومًا خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية بأفغانستان

    07:07 م السبت 20 أكتوبر 2018
    27 قتيلًا جراء 192 هجومًا خلال التصويت في الانتخابات البرلمانية بأفغانستان

    كابول (أ ش أ)

    أعلن وزير الداخلية الأفغاني ويس بارماك، اليوم السبت، أن 192 حادثًا أمنيًا وقع في جميع أنحاء أفغانستان، أسفرت عن مقتل 27 شخصا على الأقل، بينما يدلي المواطنون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المنتظرة منذ وقت طويل.

    وأشار بارماك - في تصريحات لموقع (تولو نيوز) الإخباري الأفغاني - إلى أن تلك الحوادث الأمنية تضمنت أنواع مختلفة من الهجمات مثل القنابل والعبوات الناسفة وقذائف "مورتر".
    وأضاف أن 17 مدنيا على الأقل لقوا مصرعهم جراء تلك الهجمات بينما أصيب 83 آخرين، لافتا إلى أن هناك 1700 تهديد تلقته اللجان الأجهزة الحكومية، موضحا أن 10 من الشرطة الأفغانية وجندي واحد من الجيش الأفغاني لقوا مصرعهم جراء الهجمات، بينما أصيب 17 رجل أمن آخرين خلال اليوم الأول للانتخابات البرلمانية.

    من جانبه، قال نائب وزير الداخلية الأفغاني أختر محمد إبراهيمي إن الهجوم الأكثر دموية اليوم السبت، كان تفجير انتحاري في العاصمة كابول أسفر عن مقتل 10 مدنيين و5 رجال شرطة.
    من جهة أخرى، نقلت وكالة (بجواك) الأفغانية عن مصادر أمنية اليوم أن عدد المصابين جراء الهجمات التي وقعت خلال الاقتراع بلغ 110 أشخاص، لافتة إلى أن تلك الهجمات وقعت في مختلف مناطق البلاد مثل نانجرهار وكونار وحيرات وقندوز وزابول وهلماند وفرح وخوست وباكتيا.

    وبدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية صباح اليوم في أنحاء البلاد فيما عدا إقليمي قندهار وغزني، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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